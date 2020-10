Unidades dos restaurantes populares vão oferecer marmitex a partir de segunda-feira

Crédito: Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (19/10) todas as unidades dos restaurantes populares estarão abertas para atender a população com a oferta de marmitex. A medida foi tomada em virtude da COVID-19 já que ainda não é possível atender um número grande de pessoas para fazer a refeição no local. O Plano São Paulo estabelece que a ocupação máxima no caso de restaurantes deve ser de 40% da capacidade dos estabelecimentos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento a novidade é que entra em funcionamento nesta segunda-feira (19/10) o restaurante instalado no bairro São Carlos VIII, localizado na avenida Capitão Luiz Brandão. A nova unidade tem capacidade para fornecer 500 refeições/dia no horário do almoço. A refeição vai custar R$ 1,00 para a população, mesmo valor cobrado nas unidades do Cidade Aracy e do Antenor Garcia. Fazem parte do cardápio diário arroz, feijão, carne, verduras, legumes, suco e sobremesa.

Portanto a partir da segunda-feira (19/10) os restaurantes populares vão funcionar da seguinte forma: Restaurante Popular do Cidade Aracy vai funcionar das 18h às 20h com oferecimento de 400 marmitex; Restaurante Popular do Antenor Garcia também vai funcionar das 17h às 19h com oferecimento de 500 marmitex no jantar e o Restaurante Popular do São Carlos VIII vai funcionar das 11h às 13h com oferecimento de 500 marmitex no almoço. O cardápio é o mesmo para as três unidades.

O atendimento dos restaurantes será pelo sistema de senha, com o preço normal da refeição no valor de R$ 1,00. Crianças menores de 5 anos, idosos e pessoas com deficiência não pagam, porém devem apresentar documento de identificação. Somente será permitida a retirada de senha e depois do marmitex por pessoas que estiverem na fila usando máscaras faciais. O distanciamento de segurança também deverá ser mantido. As unidades disponibilizam álcool em gel.

CAFÉ DA MANHÃ - A Secretaria de Agricultura e Abastecimento também retoma a partir desta segunda-feira (19/10) o fornecimento de kits de café da manhã para os trabalhadores rurais. Serão servidos, gratuitamente, 50 kits no restaurante popular do Cidade Aracy e 150 kits na cozinha comunitária de Santa Eudóxia. Café com leite, suco de polpa natural de frutas, bolo, pão com presunto e mussarela fazem parte do cardápio do café da manhã.

