União entre Câmara e Prefeitura possibilita investimento de mais R$900 mil em cirurgias eletivas

A economia da Câmara Municipal está possibilitando que a Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Saúde, consiga atender a fila de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), que esperavam por uma cirurgia eletiva.

O presidente do Legislativo são-carlense, vereador Lucão Fernandes, explica que em sua gestão, graças aos esforços e ao empenho de cada funcionário e dos próprios parlamentares, foram devolvidos R$ 500 mil do orçamento da Câmara Municipal. “Com as nossas economias, da minha gestão e de todos os demais vereadores e servidores do Legislativo, estamos ajudando o município”, afirmou.

Lucão ressalta que na gestão do seu antecessor, o vereador Julio Cesar, mais R$ 400 mil também foram devolvidos aos cofres públicos. “O ex-presidente Julio Cesar também contou com a colaboração e economia de todos os funcionários e vereadores, conseguindo efetuar a devolução desse montante, que também está sendo empregado nas cirurgias eletivas”, enfatizou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo, o repasse financeiro da Câmara tem possibilitado a realização de 662 cirurgias. “A fila deve ser reduzida para 300 pessoas, porém, nesses casos, conseguiremos atender pelo contrato que já temos com a Santa Casa”, disse o secretário.

As cirurgias começaram a ser realizadas na segunda quinzena desse mês, de acordo com a capacidade do hospital. Palermo enfatiza que, inicialmente, estão sendo realizadas cirurgias de varizes, hérnia e vesícula, e que os pacientes estão sendo chamados de acordo com a classificação de risco. “Tudo isso diminuiu o fluxo de usuários do SUS na urgência e emergência. As pessoas que passam pela cirurgia geralmente ficam curadas, não tendo mais crises e não precisando mais recorrer as Unidades de Pronto Atendimento”, avalia.

Lucão lembra que além dos R$ 900 mil de economia da Câmara Municipal, que estão sendo utilizados na área da Saúde, também conquistou R$ 1 milhão, através de emenda parlamentar, junto ao deputado Jerfferson Campos, que serão empregados em obras de infraestrutura. “Ao lado do prefeito Airton Garcia, conseguimos mais esses recursos para infraestrutura, lá em Brasília. Já enviamos os documentos para o deputado, que é de Sorocaba. Essa união entre os poderes, que vem sendo muito bem administrada pelo secretário de Governo, Dr. Edson Fermiano, pessoa na qual agradeço pelo respeito que tem tido com nós, vereadores, tem ajudado na resolução das demandas exigidas pela nossa cidade”, destacou. “Agradeço também ao prefeito Airton Garcia, pela sensibilidade e preocupação de estar, ao lado deste parlamento, tentando resolver os problemas de São Carlos”, destaca o presidente da Câmara.

Para Airton Garcia, a saúde sempre requer mais investimentos. “Agradeço à Câmara por esses repasses de recursos tão importantes para a saúde. Atualmente, em São Carlos investimos 25% na saúde quando a lei estabelece 15%. E é claro que nosso desejo é avançar. Prestar um atendimento digno e com qualidade, acolher os pacientes e garantir resolutividade no cuidado são nossas metas”, finaliza o prefeito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também