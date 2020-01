Últimas vagas para os cursos da FESC em 2020. Faça sua inscrição! - Crédito: Divulgação

Cursos sobre tecnologia, internet, redes sociais e de capacitação para o mercado de trabalho, além de atividades culturais, esportivas e de lazer. A Fundação Educacional São Carlos oferece todas essas aulas em 2020. O público são trabalhadores que precisam se qualificar, desempregados em busca de uma nova oportunidade de trabalho e pessoas da terceira idade que desejam ocupar o tempo livre.

Os cursos fazem parte dos programas Universidade Aberta do Trabalhador – UNIT, Universidade Aberta da Terceira Idade – UATI e do Programa de Inclusão Digital – PID. São vários cursos e as vagas estão acabando! Por isso, é bom correr: as inscrições vão até 6 de fevereiro.

Os interessados podem se inscrever na sede da FESC, à Rua São Sebastião, 2.828, Vila Nery, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h. É preciso levar RG, CPF e comprovante de endereço. Também é necessário apresentar atestado médico, caso você deseje se inscrever em alguma atividade física, sendo que a hidroginástica só é permitida para maiores de 18 anos.

O valor de cada mensalidade varia entre R$26,00 e R$90,00, dependendo do curso escolhido. Quem não pode pagar, tem a opção de solicitar uma bolsa de estudos. A solicitação da bolsa pode ser feita até o último dia das inscrições.

Confira todos os cursos oferecidos, horários das aulas e as vagas disponíveis em tempo real no site https://sistema.fesc.com.br/vagas. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3372-1325 ou 3372-1308. Inscreva-se já!

