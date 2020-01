UFSCar suspende calendários de ingresso pelo SiSU

Crédito: Divulgação

Diante da ação judicial que suspendeu a divulgação dos resultados do SiSU e enquanto aguardamos determinação oficial do Ministério da Educação (MEC) em relação a esta situação, a Universidade Federal de São Carlos, por meio de sua Pró-Reitoria de Graduação, da Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) e da Divisão de Gestão e Registro Acadêmico (DiGRA), gostaria de comunicar à comunidade geral, sobretudo aos candidatos que se inscreveram para os 64 cursos de graduação desta universidade, que ficam suspensos os cronogramas contidos no Edital ProGrad nº 019/2019, que tratam das chamadas e das bancas relativas ao processo de ingresso em 2020 nesta Universidade.

Vale salientar que a suspensão é de caráter temporário e visa a manutenção dos princípios que regem este processo seletivo e a administração pública no geral, a saber: legalidade e publicidade.

Diante do exposto, esta Universidade aguarda um posicionamento formal do MEC quanto à realização da primeira chamada do SiSU, que é de sua responsabilidade, conforme contido no Termo de Adesão assinado entre a UFSCar e este Ministério no dia 13/11/2019, para que os cronogramas e procedimentos internos das chamadas seguintes, que são de responsabilidade desta Universidade, sejam reelaborados e publicizados.

Ademais, a UFSCar tem a expectativa, mesmo com os ajustes nos cronogramas, de manter as chamadas que estavam previstas antes do início das aulas, de modo a garantir o Calendário Acadêmico da Graduação com o início do período letivo no dia 9 de março.

