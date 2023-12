UFSCar recebe etapa sudeste da Olimpíada Brasileira de Satélites - Crédito: Divulgação

Neste sábado, 16, acontece na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) o encerramento do evento regional sudeste da Olimpíada Brasileira de Satélites, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Equipes do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio, Técnico e do Ensino Superior irão lançar os balões estratosféricos construídos ao longo da competição, a partir das 8h30, ao lado do Observatório, localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar.

A Olimpíada Brasileira de Satélites é uma realização do MCTI, organizada pela UFSCar com apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe/MCTI), da Liga Amadora Brasileira de Rádio Emissão (Labre) e da Universidade de São Paulo (USP). Visando difundir a ciência e a tecnologia junto aos estudantes brasileiros do Ensino Médio, são promovidas experiências teóricas e práticas. Ao longo da competição, os participantes propõem aplicações e soluções de problemas usando satélites ou soluções para construir satélites e seus subsistemas.

Além disso, os estudantes montam um protótipo e planejam o voo em balão estratosférico. Para vencer é preciso desenvolver, integrar, testar, lançar e analisar os dados científicos obtidos pela experimentação do seu satélite durante os lançamentos. No evento deste sábado, serão selecionadas as melhores equipes da região sudeste para o evento nacional da Olimpíada Brasileira de Satélites. Mais informações em https://obsat.org.br.

