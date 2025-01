UFSCar realiza Encontro Agroecológico de Meliponicultura e Economia Solidária

Com o tema "Desafios Socioambientais", será realizado o Encontro Agroecológico de Meliponicultura e Economia Solidária. O evento acontece presencialmente no dia 31 de janeiro, das 9 às 17 horas, no Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), localizado na área Sul do campus sede da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

As inscrições são gratuitas, abertas a toda a comunidade e podem ser feitas até 14 de janeiro, através do formulário online disponível em https://bit.ly/3C9krql .

O evento é organizado pelo Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária (NuMI-EcoSol) e pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NuPER), ambos da UFSCar, em parceria com a CooperAbelhas, Cooperativa de Produtores e Produtoras Rurais e Criadores de Abelhas de São Carlos e Região, grupo constituído por camponesas e camponeses do Assentamento Comunidade Agrária Nova São Carlos.

Com o objetivo de contribuir para a difusão de conhecimentos em meliponicultura, economia solidária e agroecologia, o evento será um espaço de intercâmbio entre universidades, agricultura familiar, assentamentos de reforma agrária, estudantes e pesquisadores. Acolhendo o debate científico/acadêmico e as diversas experiências de educação popular, a proposta é colocar em discussão uma agenda acadêmica que visa ao desenvolvimento rural baseado na agroecologia e na agricultura camponesa familiar, para fortalecer a produção, beneficiamento e comercialização de alimentos saudáveis.



Programação

Na parte da manhã, a programação conta com mesa de abertura, apresentando as ações realizadas pela NuMI-EcoSol e pela Cooperabelhas, e uma mesa temática discutindo o papel das abelhas na garantia da biodiversidade.

Na parte da tarde, o debate será organizado por meio de Grupos de Trabalho, com os seguintes temas: 1. Saúde integral e a meliponicultura: uso do mel e seus derivados; 2. Economia solidária e meliponicultura: ensino, pesquisa e extensão; 3. Agroecologia, manejo e processamento do mel; e 4. Agroecologia e a mulher: experiências exitosas. O encerramento do evento contará com plenária final, para sistematização dos encaminhamentos propostos por cada grupo.

Leia Também