UFSCar promove almoço de reencontro no Restaurante Universitário do Campus São Carlos

Neste ano de 2020 a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) completa seus 50 anos transformando vidas. Para comemorar o "jubileu ouro" da Universidade, a semana de 9 a 14 de março estará repleta de eventos científicos, culturais e esportivos. No dia 14, sábado, será realizado um almoço de reencontro no Restaurante Universitário (RU) do Campus São Carlos.

Para que a equipe do RU possa planejar melhor o almoço e dimensionar o número de participantes, as pessoas que não estão mais no dia a dia na Universidade e têm interesse em participar podem adquirir seus ingressos com antecedência neste link http://bit.ly/2IfeqZF. Estudantes e servidores que já possuem tickets em suas carteirinhas podem participar normalmente. Contudo, é desejável que confirmem presença pelo e-mail 50anos@ufscar.br. A organização pede à comunidade adquirir tickets e confirmar presença por e-mail até o dia 6 de março.

Além do almoço de reencontro, outros eventos farão parte da programação do sábado, como competições esportivas, trenzinho para visitação do Campus e espaço para muita interação. Aproveite o momento e promova um encontro de sua turma.

Evento: Almoço de reencontro

Local: Restaurante Universitário (RU), na área Norte do Campus São Carlos

Data: 14 de março

Horário: das 12 às 14 horas

Confirme presença pelo e-mail 50anos@ufscar.br ou adquira ingressos com antecedência pelo link http://bit.ly/2IfeqZF

Outros Eventos no sábado (14/03)

Café da manhã de recepção

Horário: das 9 às 10 horas

Local: Ginásio de Esportes, na área Sul do Campus São Carlos

Voleibol feminino, polo aquático e futebol

Horário: 10 horas

Local: Quadras de esportes, piscinas e Ginásio de Esportes, na área Sul do Campus São Carlos

Trenzinho para visita ao campus da UFSCar

Horário: a partir das 10 horas

Local: Partidas em frente ao Ginásio de Esportes, na área Sul do Campus São Carlos

Tradicional Truco na Saída do RU

Horário: a partir das 12 horas

Local: Restaurante Universitário (RU), na área Norte do Campus São Carlos

Para incluir evento esportivo ou cultural na programação, contate 50anos@ufscar.br.

Programação Completa e Atualizada: http://www.50anos.ufscar.br/programacao

Contato: 50anos@ufscar.br

