UFSCar e Ciesp promovem evento sobre parcerias entre Embrapii e indústrias da região

No dia 17 de julho, próxima quarta-feira, às 15 horas, será realizado o evento "Diálogo Indústria & UFSCar: como a Embrapii pode ajudar a sua indústria!", promovido pela parceria entre a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). A atividade é gratuita, aberta a empresários e industriais de São Carlos e região e a inscrições estão abertas.

O evento vai apresentar a unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) UFSCar-Materiais, as possibilidades de cooperação e as alternativas para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as indústrias de São Carlos e região. Serão apresentadas também as formas de financiamento de projetos e como as parcerias entre a UFSCar e as indústrias podem ser realizadas.

Durante a programação, serão abordados os seguintes temas: Funcionamento da Embrapii-UFSCar; Casos de sucesso; Propriedade Intelectual nos projetos com a Embrapii; Como fazer um projeto com a Embrapii-UFSCar; e Suporte jurídico aos projetos.

A atividade terá início às 15h, no Auditório do Ciesp, que fica na R. Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1.515, na Vila Izabel, em São Carlos. As inscrições devem ser feitas pelos telefones do Ciesp - (16) 3368-1037 e (16) 99783-3365 -, pelo Whatsapp da Embrapii - (16) 3306-6949 - ou pelo link https://bit.ly/3Lmu31S.

Leia Também