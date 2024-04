UFSCar divulga 3ª chamada para ingresso na graduação presencial

Todo o processo de requerimento de matrícula deve ser feito online -

A UFSCar publicou nesta segunda-feira (01) a terceira chamada para requerimento de matrícula nos cursos de graduação presenciais . Os convocados deverão requerer a matrícula, impreterivelmente, entre os dias 2 e 3 de abril, por meio de formulário eletrônico, e enviar a documentação para as comissões de análise, de acordo com a modalidade ocupada segundo o registro da lista de convocados ( link para candidatos de todas as modalidades e link para candidatos do Grupo B ). O requerimento virtual de matrícula em terceira chamada deve ser feito pela página https: //sistemas.ufscar.br/siga/candidato , de acordo com o passo a passo abaixo:



- Fazer o login pela autenticação da plataforma gov.br;

- Clicar no botão "Opções" do SiSU 2024;

- Verificar os dados de sua candidatura e preencher o formulário dentro do prazo: (das 00 horas do dia 2/4 até às 23h59 do dia 3/4);

- Clicar em "Preencher Formulário de Requerimento de Matrícula";

- Após preenchê-lo, clique em "Enviar Formulário";

- Confirmar. Salve e guarde o protocolo de realização do requerimento de matrícula.



Após requerer a matrícula, é importante o candidato fazer a verificação conforme indicado na 3ª página das orientações para requerimento de matrícula):

- Guarde o comprovante que é encaminhado para o e-mail cadastrado na plataforma gov.br;

- Deslogue da área do candidato no site SiGA;

- Faça novo login na área do candidato no site SiGA;

- Confirme se o status do formulário consta como "submetido";

- Salve o protocolo de acesso e submissão do formulário.



Todos os procedimentos para matrícula são feitos online. Os requerimentos devem ser feitos no sistema da UFSCar e exigem da pessoa o acesso ao e-mail cadastrado no momento das inscrições do Enem e do SiSU. A não realização do requerimento de matrícula dentro do prazo previsto (de 2 a 3/4) resulta na exclusão da pessoa candidata do processo seletivo.



