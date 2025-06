UFSCar abre inscrições para Residências Médicas e Multiprofissionais

Ao todo, são 43 vagas em diferentes especialidades (Foto: Divulgação Enare) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está oferecendo vagas de Residências Médicas e Multiprofissionais em Saúde para início em 2026. O processo seletivo será por meio do Exame Nacional de Residências (Enare) e as inscrições poderão ser realizadas no período de 7 a 18 de julho para as Residências Médicas e de hoje, 25 de junho, a 18 de julho para as Residências Multiprofissionais.

Ao todo, são 43 vagas, sendo 14 vagas para as Residências Médicas, distribuídas entre os Programas de Residência Médica em Clínica Médica, Pediatria, Medicina de Família e Comunidade e Psiquiatria, e 29 vagas para as Residências Multiprofissionais, distribuídas entre os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, Atenção à Saúde Mental e Atenção à Saúde do Adulto e Idoso.

Os editais com as informações completas são acessíveis no site do Enare ( https://enare.ebserh.gov.br ).

