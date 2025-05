UFSCar abre inscrições para mestrado profissional em sustentabilidade na gestão ambiental

Crédito: (Imagem de Chil Vera por Pixabay)

O Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade na Gestão Ambiental (PPGSGA) do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas no curso de mestrado profissional, com duas possibilidades de candidatura: seleção regular (9 vagas) e seleção para pessoas que exercem atividade profissional comprovada (4 vagas).

O ingresso é para o segundo semestre de 2025. Com área de concentração em Sustentabilidade, Ambiente e Sociedade, o PPGSGA contempla três linhas de pesquisa: Áreas Protegidas; Conflitos Socioambientais; e Recursos Naturais.

O curso é direcionado para pessoas de diversas áreas que atuam ou desejam atuar em sustentabilidade, gestão ambiental, políticas públicas, educação ambiental, planejamento territorial, entre outros campos relacionados. No caso das vagas para profissionais, o exame de seleção se destina a candidatos que exerçam atividade profissional relacionada às temáticas do PPGSGA-So e que apresentem proposta de intenção de pesquisa direcionada à Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê.

O processo seletivo é composto por três etapas: análise do projeto de pesquisa; análise do Currículo Lattes; e entrevista. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de julho e todas as orientações, bem como a lista de documentos exigidos, estão previstas nos editais, disponíveis no site do Programa , onde também é possível consultar o corpo docente, o cronograma completo da seleção e demais informações. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail ppgsga@ufscar.br .

Leia Também