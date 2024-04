UBS Cidade Aracy é entregue após passar por reforma e ampliação

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou na manhã do último domingo (21/04), na rua Sebastião Lemos, nº 426, a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) “Dr. Ernesto Pereira Lopes” e da farmácia “Pedro José Alvarez Lopes” que atendem os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da região do grande Cidade Aracy e bairros adjacentes. O investimento foi de R$ 573.249,00 com recursos do próprio município e emenda parlamentar.

A UBS atende mais de 17 mil pessoas (300/dia) entre crianças, gestantes e idosos, por isso foi ampliada, o que permite oferecer melhorias na qualidade e agilidade do atendimento. Na infraestrutura foi implantado o prontuário eletrônico, ampliação de 1 para 2 consultórios odontológicos, três novas salas de atendimento médico, 3 novas salas de atendimento multidisciplinar, ampliação de mais um consultório de ginecologia obstetrícia para atendimento as mulheres gestantes, adequação da sala de expurgo e esterilização, recebeu nova identificação visual com troca de portas, pintura externa, paisagismo, ampliação da farmácia, instalação de novos mobiliários e totens de atendimento.

Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), ressalta que além dos novos consultórios ginecológicos e odontológicos, há também o atendimento multidisciplinar feito por uma equipe de saúde com nutricionistas, psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social e farmacêutico.

“Se o paciente estiver com a consulta agendada vai clicar no totem e será direcionado para a consulta sem ter que aguardar o atendimento na recepção. Ampliamos a farmácia e agora os pacientes não irão mais aguardar do lado externo da unidade”, destacou.

Vale lembrar que esta é a quinta unidade de saúde reformada pela atual administração. Já foram entregues a reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Santa Felícia e Vila Isabel, a Unidade de Saúde da Família (USF) do São Carlos VIII e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy, um investimento até o momento de aproximadamente R$ 3 milhões.

As Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Presidente Collor, do Cidade Aracy – Equipe I e II e do Antenor Garcia também passam por reformas, investimento total de R$ 1.140.332,68.

