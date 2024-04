Tutora diz que gatinha foi envenenada no Aracy I

Gatinha morreu envenenada no Aracy após comer alimento envenenado - Crédito: Divulgação

Uma moradora na rua 15, no Cidade Aracy, entrou em contato com o São Carlos Agora na tarde desta sexta-feira, 13, e disse que uma gatinha de sua propriedade teria sido envenenada com chumbinho que teria sido colocado em salsichas. Para piorar, teria sido jogado no quintal de sua casa.

Revoltada, triste e indignada, ela disse que na manhã desta sexta-feira, uma de suas gatinhas morreu após comer as salsinhas com chumbinho e garantiu que o responsável moraria na mesmo rua onde reside.

“Não tive como salvar. Ela morreu na hora”, lamentou, afirmando que tem mais quatro felinos em sua casa. “Tenho mais quatro e estou com medo que eles sejam envenenados também”, disse. “Estou muito triste, indignada e arrasada”, finalizou.

