Tribunal do Júri condena a 28 anos de prisão homem que estuprou e matou ex-companheira em São Carlos

Crédito: arquivo SCA

Foi julgado na última quarta-feira (3), no Fórum Criminal de São Carlos, José Natanael da Silva, que em novembro de 2022 matou com um tiro a ex-companheira. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Antonio Luiz Zanquim e Guilherme Simão Darezo, bairro Cidade Aracy.

José Natanel também havia estuprado a mulher em outubro do mesmo ano, em um motel de São Carlos.

Os jurados reconheceram os dois crimes imputados a ele, de feminicídio e estupro.

Ao final do julgamento, o juiz Dr. Antonio Benedito Morelo proferiu a sentença, condenando José Natanael a 20 anos pelo crime de feminicídio e oito anos pelo crime de estupro.

Por se tratar de crimes hediondos, ele não poderá recorrer da sentença em liberdade e segue preso em um presídio da região.

