Tratorada terá porco à paraguaia e várias atrações

Santuário da Babilônia se prepara para festa religiosa - Crédito: Divulgação

A décima quarta edição da Tratorada da Babilônia que ocorre domingo, 8, terá várias atrações e o almoço que estará sendo disponível com um item diferenciado. A organização do evento irá preparar dentro do cardápio a receita do Porco à Paraguaia, onde o prato é temperado e assado aberto em uma grelha gigante.

“Quem vier ao Santuário terá várias opções, espetos, pastéis e outros, porém, o almoço deste ano estará especial e a renda será revertida para a creche divina providência no atendimento de nossas crianças”, afirmou o padre Marcos Coró.

Os interessados em adquirir convites de almoço serão atendidos pelo fone (16) 33682924.

Com missa às 9h, benção dos tratores e produtores às 10h, ocorrerá também leilão de prendas, atrações sertanejas no evento que conta com apoio da Prefeitura de São Carlos, João Tratores e Sindicato Rural.

