Tratorada deverá agitar o Santuário da Babilônia

Anote na agenda: Tratorada acontece março no Santuário da Babilônia - Crédito: Divulgação

Consolidada no município de São Carlos, a Tratorada da Babilônia chega a sua décima quarta edição com boas expectativas.

Com missa marcada para às 9h e desfile e bênção dos motoristas com seus tratores e implementos às 10h, o evento busca auxílio ao Santuário e ao trabalho e produção dos produtores rurais. “Quem leva o alimento na mesa do povo são os produtores rurais e seus maquinários, juntos faremos um lindo evento de fé e celebração”, afirmou o Padre Marcos Coró.

Um almoço com porco à paraguaia estará disponível entre às 11h e 14h30, com animação musical de Pedro Henrique e Tonelito. Haverá também leilão de prendas a partir das 13h e o evento encerra-se às 17h com missa.

O evento possui apoio da Prefeitura de São Carlos, Cemac, São Carlos Leilões e Eventos, Sindicato Rural e João Tratores.

