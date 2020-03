Tratorada da Babilônia terá exposição de relíquia

Trator antigo será uma das atrações da Tratorada - Crédito: Divulgação

Assim como no mercado automobilístico, no setor rural uma paixão também é mantida e demonstra toda história, tradição, evolução e modernidade das máquinas e implementos agrícolas ao longo do tempo.

São os colecionadores de tratores antigos que conservam e mantém suas máquinas como no ano de fabricação e muitas delas estarão expostas no Santuário da Babilônia neste domingo, 8.

“É nossa décima quarta edição e além da missa, benção e festividades, haverá também um linda exposição que irá traduzir toda a história que envolve estas máquinas no mundo, além da importância e fé do homem do campo, existe sua grande importância, levar alimento à nação, convidamos todos a participar desta linda festa”, afirmou o padre Marcos Coró.

Com missa marcada para às 9h, desfile e benção dos tratores às 10, também ocorrerá almoço (Porco no rolete) e leilão de prendas com moda sertaneja.

O evento conta com apoio da Prefeitura de São Carlos, João Tratores e Sindicato Rural.

