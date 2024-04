Tratamento de esgoto e uso de biofertilizante são apresentados pela Embrapa São Carlos em Dia de Campo

Aplicação do biofertilizante líquido em milho será destaque no Dia de Campo em São Carlos - Crédito: Wilson Tadeu

Uma oportunidade inédita para quem trabalha em pequenas propriedades rurais será oferecida pela Embrapa Instrumentação, em São Carlos, no dia 11 de abril, das 8h30 às 11h30. É um Dia de Campo, totalmente gratuito, sobre as tecnologias para saneamento básico rural e também o uso de biofertilizante líquido.

Quem participar, além de palestras explicativas, vai acompanhar as demonstrações no campo da Fossa Séptica Biodigestora, tecnologia desenvolvida para tratamento do esgoto nas propriedades rurais e em áreas isoladas, e também do Jardim Filtrante, cuja finalidade é tratar a água das pias e chuveiros nessas residências.

Renda alternativa

Pela primeira vez em São Carlos também haverá demonstração do uso do efluente do esgoto tratado, tanto na produção de milho, quanto na produção de mudas de árvores. Esse biofertilizante líquido gerado pela Fossa Séptica Biodigestora pode garantir mais uma fonte de renda para a agricultura familiar, além de contribuir para diminuir o impacto no meio ambiente.

“A falta de saneamento básico, com o uso da Fossa Rudimentar (popularmente conhecida como Fossa Negra), por exemplo, pode provocar doenças e contaminar locais que fornecem água para o abastecimento das cidades, ou seja, é um problema rural e urbano ao mesmo tempo”, explica o pesquisador Wilson Tadeu Lopes da Silva, da Embrapa Instrumentação, coordenador técnico do evento.

Vagas limitadas

“Para ajudar a disseminar ainda mais as tecnologias na Região de São Carlos e para quem tem interesse em contribuir para a universalização do saneamento básico rural, com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva (PL-SP), organizamos esse dia de campo”, acrescenta Wilson Tadeu.

O evento será realizado no Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão (Lanapre), na Rodovia Guilherme Scatena (estrada do 29) - Km 5,5 (depois da entrada da Embrapa Pecuária Sudeste). É necessário fazer a inscrição no endereço https://www.embrapa.br/instrumentacao/dia-de-campo-saneamento, ou pelo telefone (16) 2107-2804, pois as vagas são limitadas.

