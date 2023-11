Trânsito na Avenida Comendador Alfredo Maffei será interditado no próximo domingo (3)

SIGA O SCA NO

Departamento de trânsito - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) comunica que no próximo domingo, 3, a partir das 7h30, o trânsito na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido centro/bairro, logo após a rua Delfino Martins Camargo Penteado, nas imediações do Sesc, será interditado para uma intervenção de drenagem e ligação de esgoto para atender a demanda do canteiro de obras naquela região.

A interdição será executada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, e agentes estarão no local para orientar os motoristas.

