Trânsito de caminhões provoca estragos em rua no Planalto Paraíso

A diretoria da Associação de Moradores Planalto Paraíso entrou em contato com o São Carlos Agora para denunciar um problema que tem afetado residentes no bairro, devido a decisões da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

Em uma nota, a direção da entidade detalhou os problemas e disse que, com a interdição da Avenida Francisco Pereira Lopes, devido às obras para o aumento da vazão do Córrego do Mineirinho, após às 22h, a rua Ambrósio dos Santos, no Planalto Paraíso, teria virado uma extensão da rodovia Washington Luís (SP-310).

De acordo com a associação, o fluxo de caminhões pesados (principalmente carretas) que seguem até a Electrolux tem usado a via para “cortar” caminho pela Avenida dos Sanhaços até a Avenida Bruno Ruggiero.

Com o aumento do fluxo dos veículos, principalmente dessas vários buracos teriam se abrido nos trechos da rua Eugênia Accacio entre a rua José Missali e rua Jonas Novaes e rua Eugênia Accacio entre rua Ambrósio dos Santos e Avenida dos Sanhaços, além dos desrespeito ao limite de velocidade. “Chegamos a colocar cones para sinalizar os buracos e passaram por cima deles durante a madrugada”, afirma a nota.

De acordo com a direção da associação, a entidade espera providências da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

