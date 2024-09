Tradicional Bolo de São Nicolau já está disponível na paróquia

SIGA O SCA NO

Você já conhece o delicioso Bolo de São Nicolau? Cada pedaço vendido no valor de 7,00 reais, é um ato de amor e solidariedade! Ao comprar um pedaço, você não está apenas se deliciando com um sabor incrível, mas também contribuindo diretamente para as despesas dos trabalhos sociais e de evangelização da nossa Paróquia. Adquira agora mesmo clicando neste link: dm.wa.link/j46jld

Cada pedaço do Bolo de São Nicolau é uma oportunidade de ajudar a Paróquia a continuar realizando um trabalho tão importante.

Confira a Programação Religiosa:

Hoje (23/09): Missa às 19h30, com o Padre Davi Peccin.

- Terça-feira (24/09): Missa às 19h30, presidida pelo Padre Nilson.

- Quarta-feira (25/09): Dia dedicado a São Nicolau! Começamos com atividades às 9h, incluindo uma missa com bênção do bolo. Às 15h, teremos unção dos enfermos e às 19h30, uma missa especial celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Carlos Dias.

