Terreno abandonado causa revolta na Vila Jacobucci

Um terreno de grandes dimensões localizado entre a rua Francisco Crestana e Avenida Capitão Luís Brandão, na Vila Jacobucci gera revolta e reclamação de moradores que na manhã desta quinta-feira, 5, entraram em contato com o São Carlos Agora e não esconderam a irritação.

Os moradores informaram via WhatsApp que o local está abandonado pelo dono há anos e se tornou um lixão a céu aberto, uma vez que pessoas jogam lixo e entulho. É frequente ainda, o cheiro de carniça uma vez que animais mortos são jogados naquele espaço.

“Todos nós na vizinhança já nos deparamos com animais peçonhentos vindos desse terreno e invadem nossas casas. Já encontramos ratos, escorpiões e cobras, sem contar com a enorme quantidade de criadouros de mosquito que podem ser o Aedes aegipty, que transmite a dengue. Isso coloca em risco a saúde e a vida de nossos familiares”, explicou um dos reclamantes.

Segundo eles, a Prefeitura Municipal já foi notificada sobre esses problemas e durante a reivindicação solicitada, foram gerados dois protocolos de reclamações (11859 e 11860). “Não resolvem nada. Cada vez que ligamos chegam a passar outros fones para que busquemos informações no sentido de sanar o problema. Às vezes dizem que estão verificando. Enfim, de prático nada”, comentou.

A preocupação é tanta que os moradores que residem no entorno do terreno criaram um grupo no WhatsApp para um monitoramento, uma vez que, segundo eles, o dono e nem a Prefeitura se demonstram interesse em resolver o problema.

“Adianta a Prefeitura gastar tanto dinheiro com propagandas contra a dengue, se quando ligamos lá para informar onde é um grande foco de dengue e eles nos ignoram?”, indagaram os reclamantes.

