Tempo chuvoso deve persistir até pelo menos sexta-feira

Quarta-feira (05/02) a sexta-feira(07/02)





A presença de um sistema frontal, que permanece no oceano, na altura do litoral da região Sudeste, mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo. No período da manhã, o sol aparece entre nuvens em parte do estado, mas com previsão de chuvas fracas a moderadas em algumas regiões paulistas. No decorrer da tarde e noite, a nebulosidade aumenta e as chuvas poderão ser de forte intensidades, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. Temperaturas estáveis.

