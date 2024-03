Temperaturas continuam elevadas no começo desta semana

SIGA O SCA NO

Sol se pôe em São Carlos - Crédito: divulgação

Segunda-feira (04/03)



Céu com poucas nuvens no período da manhã, sem chuva. A partir da tarde, nebulosidade variável e poucas chuvas em pontos isolados. Temperaturas elevadas.

Terça-feira (05/03)



O dia começa com céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo, mas devido à aproximação de uma nova frente fria, há previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no decorrer da tarde e noite. Temperaturas continuam elevadas.

Quarta-feira (06/03) e Quinta-feira (07/03)



Na quarta-feira a frente fria atinge o estado paulista, deixando o Tempo instável com sol entre muitas nuvens e com áreas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo do dia. Na quinta-feira, a frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas a condição de intabilidade ainda permanece sobre o estado.

IPMET

