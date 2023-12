Tecumseh do Brasil conquista o Prêmio Proteção Brasil de Saúde e Segurança do Trabalho

A Tecumseh do Brasil conquistou o Prêmio Proteção Brasil de Saúde e Segurança do Trabalho, hoje a mais importante distinção concedida ao trabalho realizado nas empresas em prol do Meio Ambiente, Saúde e Segurança do trabalho no país e promovido pela Revista Proteção.

Este ano, foram avaliados 227 projetos e a Tecumseh concorreu com as 45 melhores empresas na grande final, levando o ouro na categoria Gestão de Riscos, com o projeto "Utilização da Ferramenta Kaizen para Redução de Acidentes e Gestão de Riscos". A prata e o bronze ficaram, respectivamente, com o Hospital Nove de Julho e a Volkswagen do Brasil Ltda.

A conquista é um reconhecimento a toda equipe de EHS, aos líderes e a cada um dos colaboradores que priorizam a segurança em suas atividades diárias.