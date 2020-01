Suzantur informa alterações nas linhas 18 e 65 a partir de segunda-feira (27)

Crédito: Divulgação

A Transportadora Turística Suzano Ltda. (Suzantur), filial São Carlos, está realizando alterações de horários e itinerários em duas linhas que atendem os bairros Cidade Aracy e Planalto Verde, dando início ao atendimento ao Residencial Itatiaia.

A partir desta segunda-feira (27), as linhas 18 – Cidade Aracy II x Vila Nery e 65 – Planalto Verde x Mercado serão unificadas, passando a ser a Linha 18 – Planalto Verde x Estação Norte (via CDHU / Praça Itália) e começando a atender o Residencial Itatiaia.

As alterações, aprovadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, foram necessárias para regularizar o cumprimento dos horários e frequências e para atender a nova demanda na região do Residencial.

O coordenador operacional da Suzantur São Carlos, Thyago Henrique Genari, explicou que com essa unificação a linha 18 irá do Planalto Verde até a rodoviária (Estação Norte) passando pelo CDHU e Praça Itália. “Para as regiões da Vila Nery e Vila São José, utilizando essa nova linha, os passageiros podem fazer integração no Centro”.

A relação completa com os horários da nova linha está disponível na página da Suzantur São Carlos no Facebook ou no setor de plantão da empresa.

Informações tel. 16 3363-3115.

