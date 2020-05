Sol e tardes mais quentes vão marcar o fim de semana

Na foto a antiga estação ferroviária de São Carlos - Crédito: OWL Drones

Segundo o site Climatempo, o ar se aquece durante o fim de semana e as tardes e noites ficam menos frias, mas a umidade do ar diminui, principalmente no período da tarde. Não há previsão de chuva para o estado de São Paulo até o próximo domingo.

Pode voltar a chover no estado de São Paulo a partir da próxima terça-feira (2).

De sexta-feira (29/05) até Domingo (31/05)

Massa de ar frio e seco permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol, com baixas temperaturas e baixos índices de umidade do ar.

IPMET

