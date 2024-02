Sob forte emoção, Zelão entrega a presidência da Acisc para Ivone Zanquim

Ivone, durante a posse: emocionada, irá comandar a Acisc por três anos - Crédito: Marcos Escrivani

Muita emoção e carinho marcou a posse de Ivone de Fátima Zanquim, a nova presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc). Em 93 anos, ela é a primeira mulher a assumir o mais alto cargo da entidade, até então presidida por José Fernando Zelão Domingues. O evento contou com a presença de autoridades municipais, empresários e comerciantes.

Proprietária da Agropecuária Zanquim, ela se emocionou ao assumir a presidência para o triênio 2024/2027. Mesma emoção de Zelão, ao entregar o cargo após 9 anos. “Só tenho a agradecer a todos. Diretores, conselho fiscal, colaboradores, imprensa, autoridades. É um momento importante e destaco a renovação da entidade. Vamos ter a primeira mulher como presidente da Acisc. É bacana esta iniciativa e traduz as inovações que a associação leva para a sociedade são-carlense”, disse.

Simpática e emocionada, durante seu discurso, lembrou sua chegada a São Carlos e o início das atividades profissionais, momento em que seus olhos ficaram marejados. “É com imenso orgulho e profunda sensação de responsabilidade que estou assumindo a presidência desta renomada instituição”, disse.

Dever cumprido

Durante a solenidade de posse, Zelão enfatizou que em 2015, quando assumiu a Acisc, focou no comprometimento e trabalho. “Minha preocupação é elevar o nome da associação e apresentar a entidade à sociedade e melhorar o relacionamento com comerciantes e associação. Estar ao lado do Poder Público em prol dos associados e sociedade. Tudo com apoio da diretoria, focado nos projetos”, salientou.

Zelão afirmou que não sentirá saudades do cargo, pois ganhou um legado de aprendizado, pois, para ele é o mais importante. “Levo comigo novas experiências, novas amizades, bons relacionamentos com todos os setores da cidade”.

Indagado se irá voltar a presidir a entidade, foi taxativo. “Voltar? Não! Dei minha parcela de contribuição e irei torcer e apoiar a Dona Ivone e sua diretoria. Que todos sigam no mesmo caminho e dê continuidade aos trabalhos aqui realizados. Assim a Acisc sempre será uma entidade confiável”, finalizou.

Exclusiva

Em uma entrevista exclusiva, Ivone Zanquim, primeira mulher presidente da Acisc, detalhou como será seu mandato e que terá pelo menos 10 mulheres trabalhando com ela. Afirmou ainda que fará uma administração democrática e estará lado a lado com as autoridades políticas do município. Irá incrementar as promoções e irá procurar inovar.

São Carlos Agora - Dona Ivone, sendo a primeira mulher a presidir uma associação quase centenária, qual é seu sentimento como mulher e como dirigente?

Ivone Zanquim - É com imenso orgulho e profunda sensação de responsabilidade que estou assumindo a presidência desta renomada instituição, que é a Associação Comercial e Industrial de São Carlos. Este momento é histórico, não apenas para mim, mas para todos nós que acreditamos na diversidade e no potencial de transformação que a inclusão traz.

SCA - Na sua diretoria há mais mulheres? Haverá mais espaço para o sexo feminino?

Ivone - Sim! Acredito firmemente na capacidade de todos nós, independentemente do gênero, para poder contribuir com o fortalecimento do ambiente de negócios da nossa amada cidade de São Carlos. Na nossa gestão, seremos em 10 mulheres, sem contar o Conselho da Mulher Empreendedora, do qual sempre fiz questão de participar ativamente.

SCA - No seu mandato, o que pretende fazer a frente da Acisc?

Ivone - Há 24 anos estou junto com a diretoria, sempre participando ativamente do trabalho e dos desafios enfrentados pela nossa associação. Vamos seguir trabalhando em prol do comércio e indústria de São Carlos, não apenas daquelas localizados na região central como também de todos os corredores comerciais da cidade. Vamos fazer reuniões e ouvir todos os comerciantes para que a gente saiba qual é a necessidade de cada um. E, claro, dar continuidade aos projetos que foram iniciados pela gestão anterior, da qual eu era a primeira vice-presidente.

SCA - Irá modernizar ainda mais a entidade? Buscará fazer uma administração bem democrática?

Ivone - Vamos buscar fazer sempre o de melhor para nossos Associados, bem como, para nossos Colaboradores que trabalham no dia-a-dia da nossa ACISC. Como disse anteriormente, vamos realizar reuniões e encontros para ouvir a necessidade de todos os comerciantes e buscar estar ao lado de cada um.

SCA - A curto prazo, em 2024, quais serão as primeiras iniciativas visando o comércio são-carlense?

Ivone - Vamos dar sequência nas nossas promoções, que se tornaram famosas e contribuem significativamente com o comércio de São Carlos. E, em parceria com o Poder Público, continuar trabalhando para que a gente consiga mitigar os problemas das enchentes, especialmente, na Baixada do Mercado Municipal. Recentemente, estivemos reunidos na OAB São Carlos e a prefeitura municipal nos comunicou que estão sendo desenvolvidos projetos de drenagem para essas situações. Vamos acompanhar juntos e colaborar naquilo que for do alcance da nossa Diretoria, para que consigamos revolver, ou ao menos mitigar, os problemas enfrentados por nossos comerciantes. Também teremos outras ações que vamos divulgando no decorrer do nosso mandato.

SCA - Este ano, quais serão as promoções que pretende comandar a frente da Acisc? Quais as principais e terá novidades?

Ivone - Teremos as nossas tradicionais promoções sazonais para impulsionar o comércio nas datas comemorativas, as quais nossos associados já estão acostumados! Em breve, estaremos divulgando detalhes e novidades para toda a população são-carlense.

SCA - Como será o relacionamento da Acisc com a política são-carlense durante seu mandato? Poderia detalhar?

Ivone - Sempre tivemos um relacionamento harmônico com todos os poderes constituídos de São Carlos e isso vai continuar na nossa gestão. Pretendo no início do mandato, estar visitando o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, as Policias Militar e Civil, enfim, vamos consolidar a ACISC como uma voz ativa, representativa e comprometida com a nossa cidade, sobretudo, com o crescimento econômico e o bem-estar de todos.

Confira os integrantes da Chapa Eleita:

DIRETORIA EXECUTIVA

Ivone M. Zanquim – Agropecuária Zanquim

José Fernando Domingues – Cygnus Seguros

Mozart Pedroso – Paraki Estacionamentos

Reginaldo ignacio – DeMillus

Fernanda Sundfeld – CareShop

Hercílio Carvalho – Masotti

Lídia Mendes – Quality Lavanderia

Eduardo Agazarian – Via Armênia

Renato Martins – Eduardois Brinquedos

Danilo Loretto – Sumirê

Fernando Chinaglia – Chinaglia Casa & Construção

Irene Faccin – Colégio Cecília Meireles

COMISSÃO FISCAL

Antônio Silva – WordConf

Vicente Real Jr. – Xandó

Everson A. Viana – Grupo Contábil Escrita

José A. Godoi – Godoi Serviços

Silvio Possato – JS Interiores Store

Marcos Ferri – MM Casa & Construção

CONSELHO CONSULTIVO – TITULARES

Maria L. Paganelli – Casa Rosada

José E. Casemiro – Ótica Santa Luzia

Idinir Janduzzo – Mercearia 3M

Alessandra Paulillo – Mr. Kitsch

José Missali – Peixaria Central

Lindomar Borges – Pão de Queijo Mineiro

Lorival Pereira – Teto Imóveis

Walter Barros Jr. – Casa São Jorge

Luiz Fernando Oliveira – Discasa

Paulo Piccolli – Tecnomotor

CONSELHO CONSULTIVO – SUPLENTES

Weverson Agostinho – Vital Mais Saúde

Gabriela Sant’ana – Escola Quintal

Marcelo Carvalho – Marajoá Gestão Mercantil de Ativos

Julien Fauvel – Liobras

Rodrigo Matheus – Reallink

Silvana Tofanelli – Cristal Moda íntima

Antonio S. Zago – Casa de Carnes Tamoyo

Silmara Pellegrini – Loja Laranja Lima

Rosana Corres – Oca dos Curumins

João Costa – Paulinho Despachante

Os presidentes

1931 – Agenor Sampaio Osório

1932 - José R. de Arruda Campos

1933 - Gabriel M. Machado

1934 - Fritz Johansen

1937 - João Ferreira Martins

1939 - Alfredo Schiavone

1941 - Leôncio Zambel

1948 - João Leopoldino

1951 – Álvaro Giongo

1956 - Leôncio Zambel

1958 - Domingos Mário Paino

1960 - Hélio Micelli

1970 - José Ruggiero

1971 - Luiz Paolillo Filho

1984 - João De Santi

1986 - Walter José Barros

1994 - Paulo Roberto Gullo

1998 - Claudio Vismara

2003 - Marcos Alberto Martinelli

2007 - José Eduardo Casemiro

2011 - Alfredo Maffei Neto

2015 – José Fernando Domingues

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também