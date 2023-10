SMTT implanta mão única de direção e semafóro em cruzamento no Jardim Bandeirantes

Semáforo - Crédito: Divulgação/Prefeitura de João Pessoa Fonte: Agência Senado

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que na próxima segunda-feira (23/10) será realizada a implantação de mão única de circulação na Rua Jorge Tibiriçá no sentido da Rua Miguel Petroni para a Rua Conselheiro Joaquim Delfino. Já no cruzamento da Rua Jorge Tibiriçá com a Rua Miguel Petroni e Rua Padre José Lopes de Oliveira, a partir do próximo dia 27 de outubro, entrará em operação um equipamento semafórico. A ação visa proporcionar maior segurança para o trânsito de veículos e de pedestres, considerando que o semáforo regrará o direito de passagem, e a mão única melhoria na capacidade de fluidez da via e redução dos fatores de risco de acidentes nos cruzamentos. A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e ao sentido de circulação da via para evitar acidentes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também