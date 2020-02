SMTER abre inscrições para novas turmas do Time do Emprego

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, via Programa Time do Emprego, informa que estarão abertas a partir da próxima quarta-feira (5/2), as inscrições para duas novas turmas do Time do Emprego. Serão disponibilizadas 60 oportunidades de orientação profissional.

As inscrições poderão ser realizadas de 5 a 11 de fevereiro, das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na avenida São Carlos, nº 1.800, no Centro.

Para fazer a inscrição os interessados devem levar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, comprovante de residência atualizado e, caso possua, número do Programa de Integração Social (PIS).

Durante os 12 encontros do Time do Emprego, os facilitadores, profissionais responsáveis pela abordagem dos conteúdos, apresentam técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos.

Os encontros serão realizados na Casa do Trabalhador “Dr. Antônio Cabeça Filho” das 8h às 12h e no Centro Público de Economia Solidária “Paul Israel Singer”, no bairro Cidade Aracy, das 13h às 17h, a partir do dia 3 de março, com aulas as terças, quartas e quintas-feiras.

O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, explica que o curso do Time do Emprego é permanente. “O objetivo é promover orientação profissional e reorientação de carreira, auxiliar e oferecer oportunidades para a inserção ou retorno ao mercado de trabalho”, explica Bragatto.

Outras informações sobre o Programa Time do Emprego podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-1750.

