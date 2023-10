SMTER abre inscrições para cursos de jardinagem manutenção e de operação e manutenção de tratores

Jardinagem - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) abre no início de novembro inscrições para mais dois cursos profissionalizantes: jardinagem e manutenção, com 13 vagas, e operação e manutenção de tratores agrícolas, com doze vagas. Os cursos são totalmente de graça e as inscrições para ambos devem ser feitas na Casa do Trabalhador, entre os dias 30, 31 de outubro e 01 de novembro.

As iniciativas são realizadas em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). “Seguimos trabalhando em parceria, no sentido de buscar novas oportunidades de aprimoramento aos trabalhadores, atentos essencialmente ao que o mercado de trabalho procura”, destacou a secretária da pasta, Danielli Favoretto Valenti.

As aulas de jardinagem e manutenção vão ocorrer na Biblioteca Municipal de São Carlos Amadeu Amaral, localizada na rua São Joaquim, nº 715, no centro. O curso acontecerá nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro das 8h às 17h. Os alunos recebem lanche e almoço. O curso terá carga horária de 32 horas e com certificado. Serão abordados os seguintes temas: Condução, Manutenção e Reforma do Jardim, podas, formação e propagação das mudas, tutoramento, limpeza, irrigação, entre outros assuntos.

Já as aulas de operação e manutenção de tratores agrícolas vão ser realizadas no CEMOSAR – Rod. Domingos Innocentini, (SPA – 149/215) – a conhecida Estrada do Broa, KM 1, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de novembro das 8h às 17h. Os alunos inscritos receberão, alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso. A Prefeitura disponibilizará o transporte aos alunos da Casa do Trabalhador até o CEMOSAR. O curso tem como objetivo, operar e realizar a manutenção preventiva dos tratores agrícolas.

A Casa do Trabalhador, local das inscrições, fica na avenida São Carlos, nº1839, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição do curso de jardinagem é preciso ter idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado, apresentar RG, CPF, Carteira Profissional, Título de Eleitor e comprovante de endereço.

Já para o curso de operação de tratores é necessário ser maior de idade, carteira de habilitação no mínimo com categoria B, apresentar RG, CPF, e comprovante de endereço.

“São mais duas oportunidades que oferecemos, mostrando nosso compromisso em oferecer condições aos que buscam qualificação durante todo o ano”, finaliza a secretária da SMTER.

