Sistema de baixa pressão pode trazer chuva ao estado de SP nesta terça-feira

Chuva -

Terça-feira (02/04)



O Tempo sobre o estado de São Paulo se mantém com céu parcialmente nublado e com áreas de chuvas isoladas, devido a presença de um sistema de baixa pressão no continente. Temperaturas continuam elevadas.

Quarta-feira (03/04) a Quinta-feira (05/04)

Céu claro a parcialmente e sem chuva no período da manhã no estado de São Paulo. A partir da tarde, são previstas pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do estado, devido ao calor e umidade atmosférica. A frente fria prevista para passar pelo litoral paulista, afasta-se para o oceano durante a quarta-feira e não trará mudanças significativas nas condições do Tempo sobre o estado. Temperaturas continuam elevadas.

Fonte IPMET

Leia Também