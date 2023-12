Sipat do Saae promove palestra sobre gás encanado

Crédito: Divulgação

No terceiro dia de palestras da VIII Sipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes da Cipa do Saae, nesta quarta-feira, 6, o tema em discussão foi o aumento significativo das redes de gás canalizado para atender demandas domiciliares, comerciais e industriais. Atualmente, há uma tendência de ampliação desse tipo de serviço em vários setores e, por isso, devem ser permanentes e contínuos os cuidados para uma convivência harmônica com os serviços de saneamento (água e esgoto) e telefonia, para o bom atendimento e principalmente a segurança para evitar e conter acidentes.

O palestrante foi o técnico de Operações da Necta Gás Natural, Wanderson Tillmann. Durante o encontro, ele mostrou exemplos de acidentes apresentados em coberturas da mídia e os procedimentos que todos devem adotar diante dessas situações, que são raras mas acontecem. “O mais importante é deixar claro que em sinistros que envolvam incêndios provocados por gás canalizado o Corpo de Bombeiros é o único organismo competente que deve ser acionado para o controle imediato das chamas. É óbvio que a companhia de gás também precisa ser acionada, e sempre dará todo suporte necessário com suas equipes, mas somente eles - os bombeiros- são capazes do combate rápido e eficiente do fogo, quando houver”.

O chefe do Setor de Saúde e Segurança do Trabalho do Saae, Marcelo Alves da Silva Fontes, considerou a palestra e o encontro extremamente positivos, uma vez que o tema desperta o interesse individual e coletivo. “Como todas as redes (gás, água, esgoto, telefonia) são subterrâneas, podem existir acidentes. Por exemplo: o Saae vai fazer uma manutenção em uma rede própria de água ou de esgoto, e, sem querer, atinge uma rede gás. Ou vice-versa. Por isso, é fundamental que nossos servidores saibam como agir nesses casos, sempre em parceria com a empresa que teve sua rede atingida, para evitar proporções, danos e riscos maiores”.

Necta - A Necta é empresa responsável pela distribuição de gás natural canalizado na região noroeste e central do Estado de São Paulo, abrangendo 375 municípios. Na região, há centrais de atendimento em São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto e Araçatuba. Para contato com a Necta, há uma central de atendimento 24h (0800 773 6099).

