Sincomercio pede benefício no ICMS para comerciantes prejudicados pelas enchentes em São Carlos

Máquina trabalha em local atingido por enchente no Centro de São Carlos - Crédito: Divulgação

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio SP) solicitou, em ofício encaminhado nesta segunda-feira (27) ao Governador do Estado de São Paulo, João Doria, a obtenção de benefício tributário no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para os empresários do comércio vítimas de catástrofe decorrente das enchentes que atingiram a cidade de São Carlos.

A iniciativa do pedido foi do empresário Paulo Roberto Gullo, que é o atual presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos (Sincomercio), presidente do Conselho do Comércio Varejista (CCV) da Fecomercio.

Além desse pedido, Paulo Gullo já havia encaminhado ofício ao presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, solicitando a isenção do IPTU e da taxa de água para os comerciantes atingidos.

O oficio ao governador, assinado por Abram Szajman, Presidente da Fecomercio SP; Márcio Olívio Fernandes da Costa, Presidente do Conselho de Assuntos Tributários (CAT) da Fecomercio SP e por Paulo Roberto Gullo pede que sejam deferidos benefícios tributários de isenção ou, caso isso não seja possível, de parcelamento do ICMS relativo às operações e prestações envolvendo dos empresários, além de solicitar reunião com o governador com o objetivo de traçar uma estratégia de proteção das atividades econômicas desenvolvidas em São Carlos.

