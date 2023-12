Sicoob Crediacisc estimula adesão ao Desenrola Brasil

Sicoob Crediacisc - Crédito: divulgação

O Sicoob Crediacisc lançou uma nova campanha entre seus cooperados para estimular a adesão ao Desenrola Brasil. O programa do governo federal renegociou até aqui R$ 29 bilhões em dívidas de 10,7 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Fazenda.

Com a ampliação de prazo até março de 2024, o Sicoob Crediacisc intensificou a divulgação entre seus cooperados. Com o mote “Aqui você desenrola mais”, a cooperativa de crédito oferece condições ainda mais especiais para as renegociações de dívidas.

“O programa trouxe benefícios para as pessoas e nós temos condições mais vantajosas”, explica a presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, Lídia Maria Lima. Na cooperativa, as taxas e juros são ainda menores. “E nossa intenção é auxiliar o cooperado a garantir saúde financeira”, frisa Lídia.

"A educação financeira ocorre quando compartilhamos conhecimento e estendemos o apoio para que os cooperados saiam de suas crises financeiras”, observa a presidente da cooperativa.

Para aproveitar essas vantagens, basta que o cooperado inadimplente se dirija a um ponto de atendimento da Sicoob Crediacisc e inicie um diálogo para ajustar o valor das parcelas de acordo com sua capacidade financeira.

