Sicoob Crediacisc e Sincomerciários firmam parceria

Crédito: divulgação

O Sindicato dos Empregados no Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) e Sicoob Crediacisc firmaram parceria que irá beneficiar os trabalhadores do comércio e os consumidores em geral.



A parceria permitirá ao Sicoob Crediacisc oferecer taxas de juros preferenciais, mais baixas do que as convencionais, serviços financeiros, previdência, seguros, consórcios e produtos adaptados às necessidades dos comerciários e acesso facilitado a crédito, com processos simplificados e suporte dedicado.



A cooperativa de crédito Sicoob Crediacisc, fundada em São Carlos em 2005, tem o objetivo de atrair novos cooperados. "Nascemos com 30 cooperados, já somos mais de 2,5 mil e queremos novos cooperados, sobretudo os trabalhadores do comércio local", explica o diretor presidente, Marcos Martinelli. "Por meio desta parceria iremos oferecer condições especiais", detalha.



Para o diretor do Sincomerciáiros, Vagner Augusto Mendonça, firmar parceria com uma cooperativa de crédito de São Carlos é uma forma de colaborar com o desenvolvimento da economia local. "Fortalecer a economia da cidade é fundamental para o comércio local", observa. "A parceria com o Sicoob Crediacisc, além de oferecer um benefício para os trabalhadores sindicalizados, movimenta a econommia", salienta.



O Sicoob Crediacisc tem três unidades em São Carlos - av. São Carlos, 2323, av. Sallum, 526, e av. Miguel Petroni, 1765. Qualquer pessoa pode se tornar um cooperado e utilizar de todos os produtos e serviços financeiros disponíveis no mercado. Para saber mais, entre em contato com o Sincomerciários pelo telefone (16) 99248-5757.

