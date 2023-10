Sicoob Crediacisc abre linha especial para financiar 13º salário

Crédito: divulgação

O Sicoob Crediacisc abriu linha de crédito especial para o financiamento do 13º Salário. A medida visa atender empreendedores de São Carlos, Itirapina, Ibaté, Ribeirão Bonito e Dourado.



“É uma oportunidade que o Sicoob Crediacisc coloca à disposição dos empreendedores”, avalia o diretor financeiro da cooperativa e presidente da Acisc, Zelão Domingues.



De acordo com Domingues, as condições desta linha de crédito são ainda mais vantajosas se o tomador optar pela garantia da Associação Garantidora de Crédito Paulista (AGCP), entidade parceira da cooperativa e da Acisc.



“A AGCP garante 70% do valor tomado, reduzindo os riscos da cooperativa de crédito, o que permite a prática de juros mais baixos e condições melhores na tomada de crédito”, salienta Domingues.



Todos os empresários da região podem entrar em contato com o Sicoob Crediacisc para informações mais detalhadas sobre as condições do financiamento e as vantagens de contratar uma garantia adicional por meio da AGCP.



O Sicoob Crediacisc mantém três unidades em São Carlos – na av. São Carlos, 2323, av. Sallum, 526, e av. Miguel Petroni, 1765 – uma em Dourado, na Galeria Pérola, e outra em Ribeirão Bonito, no Shopping Central. Outras informações pelos telefones (16) 3376 4433 / 3307 5114 e www.crediacisc.com.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também