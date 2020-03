Show de Regina Dias abre programação do mês da mulher em São Carlos

Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura e do Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), preparou uma programação especial para o mês de março.

O show principal será com a cantora Regina Dias no sábado, dia 7 de março, às 20h, no Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, com entrada gratuita. Regina Dias vai levar para o palco do municipal a irreverência de Rita Lee no show “Mais louco é quem me diz”, um tributo a cantora que com seu com seu estilo eclético, rompeu com rótulos ao compor canções que transitam pelo rock, pelo pop e pela MPB.

“A proposta é trazer uma releitura dos sucessos e da irreverência de Rita Lee, concebido com característica semiacústica, mas mantendo a harmonia das canções originais”, revela Regina Dias.

Regina vai interpretar composições de várias fases de Rita Lee desde os anos 70 ainda com os Mutantes. Músicas como “Ando Meio Desligado”, “Agora Só Falta Você”, “Lança Perfume”, “Jardins Da Babilônia”, “Doce Vampiro” e “Balada Do Louco”, além das composições mais recentes como “Pagu” e “Amor e Sexo”.

De acordo com Carlos Alberto Caromano a programação toda vai ser realizada com cantoras da cidade. “Vamos fazer uma homenagem às mulheres de São Carlos com cantoras da cidade. Vai ser uma grande apresentação de Regina Dias que já produziu vários shows temáticos em tributo, como de Elis Regina e tantos outros nomes da MPB. Esperamos um grande público no Teatro Municipal. Como temos lugares limitados pedimos para que o público retire seu ingresso, gratuitamente, meia hora antes do show na bilheteria do Municipal”, alerta Carlos Alberto Caromano.

A direção musical de “Mais louco é quem me diz” é de Murilo Barbosa (teclado) com Tuco Andrade (violão e guitarra), Ricieri Nascimento (baixo) e Bruno Bernini (bateria).

A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser retirados meia hora antes da apresentação. O Teatro Municipal está localizado na rua 7 de Setembro, nº 1.735, no centro.

Circuito Arena Especial – Já no domingo, dia 8 de março, a partir das 18h, no Teatro “José Saffioti Filho”, conhecido como Arena do centro, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, oito cantoras se apresentam no show “Mulheres de Voz”. Sobem ao placo do Arena Especial Maria Butcher, Mariana Freitas, Jess Condado, Lê Lopes, Nara Dom, Vanessa Medalla, Giovanna Guastaldi e Mayra Aveliz.

