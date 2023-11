Shopping Iguatemi São Carlos anuncia chegada do restaurante americano Outback

Outback - Crédito: divulagação

Atendendo aos pedidos dos consumidores, o Shopping Iguatemi São Carlos anuncia a chegada do Outback Steakhouse em seu empreendimento. A rede de restaurantes norte-americana que conquistou o paladar dos brasileiros está prevista para ser inaugurada em maio de 2024.

“Nossa parceria com o Outback reforça a importância de diversificar a gastronomia na cidade e reafirma nosso plano de expansão no empreendimento. A expectativa é a melhor possível para esta inauguração, não vemos a hora de abrirmos as portas para receber nossos clientes”, afirma Jorge Fernandes, Gerente Geral do Iguatemi São Carlos.

"Trazer uma operação tão relevante para o empreendimento e exclusiva na cidade é motivo de muito orgulho para nós. Estamos sempre atentos e buscando atender a demanda dos nossos clientes. A novidade irá reforçar o nosso mix e trazer uma nova experiência gastronômica para a região", afirma Taciana Melo, Gerente de Marketing do Iguatemi São Carlos.

Além de São Carlos, o Outback Steakhouse está presente também em outros 11 shoppings da Iguatemi S.A: Iguatemi São José do Rio Preto, Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi Campinas, Pátio Higienópolis, Iguatemi Esplanada, Iguatemi Brasília, Iguatemi Porto Alegre, Market Place Shopping Center, I Fashion Outlet Santa Catarina, Praia de Belas Shopping Center, Galleria Shopping. A rede possui 152 restaurantes no Brasil e está presente em 61 cidades, 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.

A história do Outback



Nossa história começou em março de 1988, quando Chris T. Sullivan, Robert D. Basham, Tim Gannon e Trudy Cooper, quatro empresários de Tampa (Flórida, EUA), decidiram criar um restaurante que fugisse dos padrões da época. Naqueles tempos, o filme Crocodilo Dundee era um grande nome dos cinemas americanos. O longa mostra belas paisagens da Austrália, além de um protagonista carismático, o que acabou fazendo com que a cultura australiana ficasse em alta na América do Norte. Com todo o envolvimento em torno da temática, surgiu a ideia de um restaurante especializado em carnes, com inspiração no país do canguru. Escolheram o nome Outback, pois é a forma como os australianos se referem ao árido interior de seu país, e apostaram em uma decoração rústica que copiava as casas de campo interioranas da Austrália na década de 1950, optando pela iluminação levemente alaranjada, que remetia ao pôr-do-sol. Nos dias atuais, o Outback ainda traz a Austrália na decoração. A layout guia nossos clientes por diversas regiões do país, além de trazer símbolos tradicionais, como os nomes usados nos pratos do menu, inspirados na cultura australiana. Os clientes podem ver bumerangues e instrumentos musicais da cultura aborígene, além de painéis com ilustrações da natureza local. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma viagem ao país do canguru.

