Sexta-feira começa com temperaturas de outono; confira a previsão para o final de semana

Tempo estável no estado de São Paulo, exceto nas regiões norte, nordeste e leste que permanecem com muita nebulosidade e com previsão de chuvas isoladas. Temperaturas em ligeira elevação.

Frente semi-estacionária na altura do litoral do Rio de Janeiro, mantém a condição de instabilidade nas regiões norte, nordeste e leste do estado de São Paulo. Nas outras regiões paulistas, céu parcialmente nublado e com pancadas de chuvas isoladas no decorrer da tarde.