Servidores do IFSP de São Carlos entram em greve por tempo indeterminado

Docentes e técnicos administrativos do Instituto Federal de São Carlos aderiram na última quarta-feira (3) a greve nacional dos servidores federais que atinge ao menos 360 instituições de ensino em todo o Brasil.

Além de uma recomposição salarial que varia de 22,71% a 34,32%, dependendo da categoria, os servidores pedem também reestruturação das carreiras da área técnico-administrativa e de docentes; a revogação de “todas as normas que prejudicam a educação federal aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro”; bem como a recomposição do orçamento e o reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.

Em um comunicado postado nas redes sociais a direção do IFSP São Carlos informou que foi notificada da greve em 04/04/2024 e realizou uma reunião com o comando de greve no mesmo dia, solicitando a manutenção de alguns serviços que entende como essenciais. Essa solicitação será avaliada em nova assembleia na próxima segunda-feira, 08/04/2024.

O comunicado diz que o calendário acadêmico deverá será mantido. “Diante deste contexto, esta Direção-Geral informa ainda que o calendário acadêmico será mantido, devendo ocorrer a reposição ao fim da greve, de acordo com o Termo de Acordo de Greve, assinado pelo SINASEFE e pela reitoria do IFSP. No entanto, frente à incerteza do período de duração da greve o calendário acadêmico poderá ser suspenso, conforme nova avaliação do cenário e diálogo com a comunidade”.

