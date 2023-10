Serial Killer do Aracy vai a julgamento nesta quarta-feira (18) em São Carlos

Aelson, conhecido como Baloo - Crédito: arquivo pessoal

Será julgado pelo tribunal do júri, a partir das 13h desta quarta-feira (18), no Fórum Criminal de São Carlos, o pintor de paredes Aelson de Almeida Ribeiro, de 42 anos, o Baloo, apontado como autor de pelo menos três assassinatos no bairro Cidade Aracy. Após matar suas vítimas, ele enterrava os corpos no quintal de casa. Baloo foi preso em maio do ano passado por policiais da DIG.

Hoje ele será julgado pela morte de Luís Fernando Pereira Luna, 24 anos, o "Tato". Aelson confessou a morte do rapaz e disse que o agrediu com um enxadão na noite do dia 2 de março de 2023 e enterrou o corpo no quintal.

OUTRAS VÍTIMAS

RITA- Baloo revelou que teve três relacionamentos com mulheres e um deles foi em 2001, quando viveu amasiado com uma de suas vítimas, a aposentada Rita de Oliveira da Silva, 45 anos, a qual teve uma filha, porém quando a menina tinha um ano, a criança morreu. Posteriormente abandonou Rita e somente no final de 2021, voltou a ser relacionar como amigo de Rita, que estaria viciada em drogas e também teria promovido furtos contra ele, que teria se revoltado e a matou no final do mês de fevereiro do ano passado e enterrou seu corpo no quintal de sua casa.

ARIANE - Na tarde do dia 11 de abril, Baloo, levou os policiais da DIG em sua casa, na rua Antônio Zacarelli, 27, no Aracy II, onde apontou ao lado de uma bananeira, onde teria enterrado o corpo de Ariane Maia Valeria, 26 anos. Os Bombeiros escavaram e localizaram o cadáver da mulher que foi reconhecido por familiares que a procuravam. Ele disse que matou Ariane, no dia 12 de fevereiro por estrangulamento e após a enterrou em uma cova aberta em aproximadamente 30 minutos. Como os demais assassinatos, ele disse que todos foram cometidos entre as 19h e 20h.

