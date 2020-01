Sérgio Rocha propõe lei de isenção de IPTU para imóveis alagados

Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha (PTB) protocolou na Câmara Municipal projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção ou remissão do imposto predial Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas na cidade.

Sérgio Rocha formulou a proposta no último dia 6, logo após as primeiras inundações verificadas em diversos pontos da cidade. A formalização do documento, em função da manutenção do protocolo da Câmara, ocorreu um dia depois das maiores enchentes já registradas na cidade.

A lei proposta – já em vigor em diversas cidades - prevê a isenção do IPTU no ano seguinte ao da enchente e tem sido considerada constitucional pelos Tribunais de Justiça por se tratar de matéria concorrente do Executivo e Legislativo tendo em vista o interesse local sobre o tema.

O principal objetivo, segundo o parlamentar, “é dar auxílio a que sofreu com o problema, facilitando a recuperação e a reconstrução dos bens atingidos”. Ainda de acordo com o vereador, a medida está amparada no Código Tributário Nacional, que autoriza a concessão de isenção dos tributos, quando há a necessidade de atender as condições peculiares de determinada região do território do ente tributante.

Sérgio Rocha espera obter o apoio dos vereadores na proposta que deve seguir tramitando na Casa, bem como da Prefeitura Municipal para que seja atendida a demanda não só dos comerciantes, mas de todos os moradores nos mais diversos pontos atingidos, que sofreram prejuízos nos últimos dias.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também