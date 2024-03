Seminário marca inauguração de novo espaço para pesquisa e inovação na USP São Carlos

Apresentação de Carvalho, que é diretor do ICMC, ocorrerá logo após a inauguração de um novo espaço destinado à pesquisa e à inovação - Crédito: Fernando Mazzola

O Centro de Inteligência Artificial (C4AI) marcará o reinício das atividades deste semestre realizando um seminário com um dos mais renomados pesquisadores brasileiros da área, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho. Ele falará sobre os avanços do país no campo da inteligência artificial durante um evento gratuito, aberto a todos os interessados, que é parte da série de Seminários Tech Hour.

A iniciativa acontecerá na próxima quarta-feira, 6, a partir das 16h, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. A apresentação de Carvalho, que é diretor do ICMC, ocorrerá logo após a inauguração de um novo espaço destinado à pesquisa e à inovação, localizado no primeiro andar do bloco 3 do ICMC (salas 3-150 e 3-152).

O ambiente foi criado com recursos de duas fontes: do próprio C4AI, que é resultado de uma parceria entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a IBM; e do projeto Synestech.AI, da Motorola. Sediado no Centro de Inovação da USP (Inova USP), em São Paulo, o C4AI tem um de seus polos no ICMC. Com o novo espaço, que será inaugurado também no dia 6 às 15h30, serão reforçadas as ações de pesquisa e inovação realizadas pelo Centro em São Carlos.

Logo após a apresentação de Carvalho, que também é coordenador do Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial Recriando Ambientes (IARA), haverá uma confraternização no Espaço Loibel, no hall da Biblioteca Achille Bassi (Bloco 2).

