Semana Nacional de Iniciação Científica da Sociedade Brasileira de Matemática acontecerá na USP São Carlos

Trabalhos apresentados durante a Semana, vão concorrer ao Prêmio de Iniciação Científica da SENIC SBM - Crédito: Fernando Mazzola

Reunir os melhores estudantes de iniciação científica em matemática do Brasil, proporcionando acesso a um ambiente de pesquisa de excelência para incentivar o prosseguimento dos estudos na pós-graduação. Esse é o principal objetivo da primeira Semana Nacional de Iniciação Científica da Sociedade Brasileira de Matemática (SENIC SBM), que ocorrerá de 5 a 9 de agosto no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Para participar, basta se inscrever gratuitamente pelo site do evento até dia 23 de junho. Na submissão da inscrição, o estudante deverá informar seus dados pessoais, anexar o histórico escolar atualizado e também uma monografia, de até cinco páginas, sobre seu projeto de iniciação científica. Cada projeto será avaliado pelo comitê científico do evento, podendo ou não ser selecionado para ser mostrado durante a Semana.

“O evento contará com uma programação diversificada entre plenárias de divulgação, plenárias especiais, minicursos, apresentações orais, sessão de pôsteres e mesas redondas”, explica a presidente da SBM, Jaqueline Mesquita. No site do evento, é possível conferir quem são os palestrantes que já confirmaram presença.

Premiação

Os trabalhos de iniciação científica apresentados durante a Semana, tanto no formato de apresentação oral quanto pôster, vão concorrer ao Prêmio de Iniciação Científica da SENIC SBM. A premiação é o reconhecimento da excelência dos alunos de graduação no desenvolvimento e apresentação de seus respectivos trabalhos, com ênfase na escolha e profundidade do tema, domínio e conhecimento do assunto.

Dividido em três diferentes categorias (ouro, prata e bronze), o reconhecimento se dará por meio de um diploma, de dois livros da SBM (à escolha do estudante, entre os disponíveis na estante virtual da instituição) e de um prêmio em dinheiro, variando de R$ 2 mil a R$ 300 reais de acordo com a categoria.

Auxílios

A comissão organizadora do evento não oferecerá auxílio financeiro para os estudantes se deslocarem até a cidade de São Carlos, mas será disponibilizado transporte para quem chegar aos aeroportos localizados em Ribeirão Preto, Campinas ou São Paulo. O auxílio para a passagem poderá ser solicitado para as instituições em que os graduandos estão matriculados.

Todos os participantes da Semana poderão frequentar o Restaurante Universitário da USP São Carlos, com um custo de R$ 10 por refeição. Demais informações sobre estadia serão fornecidas pela comissão em breve.

