Semana de comemorações dos 50 anos da UFSCar vai de 9 a 14 de março

Crédito: Divulgação

No dia 13 de março de 1970 a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebia seus primeiros alunos para o início das aulas dos cursos de Engenharia de Materiais e Licenciatura em Ciências. A bandeira do Brasil foi hasteada, o sino tocou e foi assim que a Universidade iniciou sua trajetória. Ao comemorar 50 anos desta data, a bandeira será novamente hasteada e o sino irá tocar novamente. Vidas que foram transformadas ao longo destes 50 anos vão homenagear a UFSCar e aqueles que ajudaram a construir uma Universidade inovadora.

Momentos marcantes das comemorações ocorrerão na semana de 9 a 14 de março. Além de sessões solenes e homenagens, atividades artístico-culturais, esportivas e um encontro de toda a família UFSCar. Algumas das atividades foram planejadas para que a UFSCar de hoje possa reviver momentos históricos, como a reedição do hasteamento da bandeira, as badaladas do sino, e a homenagem à "Sessão Maldita", que marcou a história do cinema e a vida cultural na Universidade.

Conheça abaixo alguns destaques da Semana de comemorações dos 50 anos da UFSCar. A Semana contará, também, com atividades da Calourada 2020 nos quatro campi para recepção aos calouros. A programação da Calourada 2020, e outros detalhes das comemorações, serão divulgados oportunamente.

Semana de comemorações dos 50 anos da UFSCar - 9 a 14 de março de 2020

Segunda-feira (9/3)- Teatro de divulgação científica com o Núcleo Ouroboros

Horário: 20 horas

Local: Teatro Universitário Florestan Fernandes, na área Norte do Campus São Carlos

Terça-feira (10/3)

- Homenagem à "Sessão Maldita"

Exibição do filme "O Bandido da Luz Vermelha" (Rogério Sganzerla, 1968). Após a exibição do filme haverá debate sobre a "Sessão Maldita" e cineclubismo.

Horário: 19 horas

Local: Teatro Universitário Florestan Fernandes, na área Norte do Campus São Carlos

Quarta-Feira (11/3)- Apresentação da USP Filarmônica

Horário: 20 horas

Local: Teatro Universitário Florestan Fernandes, na área Norte do Campus São Carlos

Ingressos gratuitos: No dia do evento, a partir das 14 horas, na Coordenadoria de Apoio a Evento - CAEv (piso térreo externo da Biblioteca Comunitária - BCo, caev@ufscar.br, 16 - 3351-8116)

Quinta-Feira (12/3)- Sessão Solene da Câmara Municipal de São Carlos em Homenagem aos 50 Anos da UFSCar

Horário: 19h30

Local: Câmara Municipal de São Carlos

Sexta-Feira (13/3)

- Reedição do primeiro hasteamento da bandeira nacional na UFSCar

Horário: 11 horas

Local: Praça da Bandeira, em frente ao Prédio da Reitoria, na área Sul do Campus São Carlos

Observação: Evento ao ar livre, que poderá ser cancelado em caso de chuva

- Celebração Solene do Aniversário dos 50 anos da UFSCar

Horário: 14 horas (credenciamento de autoridades a partir das 13h30)

Local: Teatro Universitário Florestan Fernandes, na área Norte do Campus São Carlos

- Sessão Festiva de Depoimentos e Homenagens

Horário: 16 horas (credenciamento dos participantes das homenagens a partir das 15h30h)

Local: Teatro Universitário Florestan Fernandes, na área Norte do Campus São Carlos

- Orquestra Experimental da UFSCar e Convidados - Apresentação de Aniversário

Horário: 20 horas

Local: Teatro Universitário Florestan Fernandes, na área Norte do Campus São Carlos

Ingressos gratuitos: No dia do evento, a partir das 14 horas, na Coordenadoria de Apoio a Evento - CAEv (piso térreo externo da Biblioteca Comunitária - BCo, caev@ufscar.br, 16 - 3351-8116)

Sábado (14/3)

- Encontro UFSCar 50 Anos: Encontro de alunos, ex-alunos, servidores e ex-servidores em comemoração aos 50 anos da UFSCar

Almoço especial no Restaurante Universitário (RU) do Campus São Carlos, eventos esportivos e culturais ao longo do dia no campus. Pessoas interessadas podem promover um encontro com sua turma!

:: Para adesão ao almoço no RU: http://www.fai.ufscar.br/noticia/participe-do-encontro-da-familia-ufscar.html

:: Para incluir evento esportivo e cultural na programação do Encontro, contate: anaclau@ufscar.br ou 50anos@ufscar.br

:: Para interação e detalhes sobre a programação do Encontro - https://www.facebook.com/events/231505404681479/

Outros Eventos

Para incluir eventos na agenda de comemorações dos 50 anos da UFSCar, entre em contato com a Comissão Organizadora pelo e-mail 50anos@ufscar.br, enviando: (a) título do evento, (b) local e data, (c) unidade responsável, (d) site e redes sociais, e (e) forma de contato para maiores informações.

Programação detalhada e atualizada

Consulte a programação detalhada e atualizada da Semana de comemorações dos 50 anos da UFSCar nos endereços http://www.50anos.ufscar.br/programacao e http://bit.ly/2TdJaAC.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também