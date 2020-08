Semana da Óptica da USP São Carlos mantém a tradição

Crédito: Divulgação

Neste ano de 2020, a Semana da Óptica - Semóptica -, evento tradicionalmente realizado pelo Grupo de Óptica "Milton Ferreira de Souza", do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), será realizado de uma forma totalmente diferente.

Devido às importantes restrições de aglomeração, as aulas, palestras e exposições científica normalmente realizadas durante a Semóptica, este ano serão realizadas de forma virtual. Com o apoio da Diretoria de Ensino de Educação do Estado de São Paulo - Região São Carlos, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de S. Paulo - FAPESP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, as palestras desse ano da Semóptica serão transmitidas pelo Canal YouTube.

Assim, os alunos terão a oportunidade de visitar virtualmente diversos laboratórios do Instituto de Física de São Carlos, com a oportunidade de ver como um laser funciona, o que é o condensado de Bose-Einstein, como funciona o relógio atômico, e o que é um holograma óptico, tudo ao vivo e de forma interativa, com oportunidade de colocarem questões pelo Youtube, tendo assim uma interação completa com os pesquisadores da USP.

Os alunos terão direito a um certificado após elaborar uma pequena monografia de 400 palavras sobre a palestra assistida e as melhores monografias serão premiadas com kits educativos. Pequenas demonstrações e experimentos também estarão disponíveis para que os alunos façam em casa diversos experimentos científicos.

A Semóptica, realizada anualmente desde 1996, é uma iniciativa do Prof. Vanderlei Bagnato, docente e pesquisador do IFSC/USP, sendo atualmente coordenada pelo Prof. Euclydes Marega Jr., pesquisador do mesmo Instituto.

O Prof. Sebastião Pratavieira (IFSC/USP) lembra que desde os seus tempos de aluno do ensino médio, por ser natural de São Carlos, já acompanhava e participava da tradicional Semóptica.

"As visitas que fiz ao IFSC/USP e as exposições que eram realizadas no Shopping Iguatemi foram muito importantes na minha decisão de cursar física. E, ao ingressar no bacharelado em física e durante o mestrado e doutorado, sempre tive alegria em ajudar e colaborar com as palestras e exposições da Semóptica. Agora, como docente, ajudo na organização, sendo que neste ano temos o desafio de fazer algo ainda mais especial, mas manteremos a tradição deste evento de extrema importância" comenta o Prof. Sebastião Pratavieira.

Inscreva-se aqui: https://www.youtube.com/sitecepof (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP / CEPOF)

