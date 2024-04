Semana começa com tempo estável e sem previsão de chuva

Segunda-feira (22/04) e Terça-feira (23/04)



Sistema de alta pressão permanece atuando no estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas em gradativa elevação.

Quarta-feira (24/04) e Quinta-feira (25/04)



As condições de Tempo permanecem com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, no interior do estado de São Paulo. Contudo, a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, aumenta a nebulosidade e provoca chuvas isoladas, especialmente no sul e na faixa leste paulista. As temperaturas entrarão em leve declínio a partir da noite.

Fonte IPMET