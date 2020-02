Semana começa chuvosa em São Carlos; frente fria começa a se afastar na quarta-feira

Quarta-feira (12/02) e Quinta-feira (13/02)



A frente fria se afasta do estado de São Paulo. Desta forma, a nebulosidade irá diminuir a partir do oeste paulista. Entretanto, nas regiões norte, nordeste e leste, as condições de instabilidade persistem, com presença de muita nebulosidade e ocorrência de chuva, principalmente a partir do período da tarde.