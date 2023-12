Novo semafóro em cruzamento no Centro entra em operação

Crédito: Maycon Maximino

Começou a operar nesta quinta-feira (14) o novo semáforo no cruzamento da rua José Bonifácio com a avenida Dr. Carlos Botelho. O semáforo fará controle do direito de passagem no cruzamento, na medida em que promove distribuição adequada dos tempos destinados a cada movimento do trânsito de veículos e pedestres.

Segundo a SMTT, a instalação do equipamento tem como finalidade proporcionar segurança viária para trânsito de veículos e pedestres, melhorias na fluidez e redução dos conflitos. A secretaria recomenda aos motoristas à atenção a sinalização de trânsito e as preferências de passagens no cruzamento mencionado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também